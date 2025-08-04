Посольству ФРГ выразили протест из-за высказываний о Южных Курилах

Посольству Германии в Москве выразили решительный протест из-за неприемлемых высказываний посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, которые поставили под сомнение суверенитет и юрисдикцию России над южными Курильскими островами. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«С российской стороны было подчеркнуто, что южные Курильские острова перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, закрепленным послевоенными договоренностями союзных держав, а также Уставом ООН. Российский суверенитет над ними неоспорим», — отметили в российском дипведомстве.

Немецкой стороне напомнили, что поддержка «юридически ничтожных территориальных притязаний» официального Токио особенно кощунственна в год 80-летия Победы.

Ранее Япония выразила недовольство в связи с временной приостановкой права на проход иностранных кораблей в районе Южных Курил. Право на проход судов российская сторона ограничивала до 1 мая.