МИД Южной Осетии оценил возможность международного признания страны

Южную Осетию в обозримом будущем могут признать многие государства. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел республики Ахсар Джиоев.

Он подчеркнул, что мир становится более фрагментированным, в связи с чем многие страны пересматривают свои подходы к внешней политике. По его словам, государства перестали ориентироваться на западные шаблоны.

«Что касается признания в обозримом будущем, то все возможно», — сказал дипломат.

Ахсар Джиоев также отметил, что ведомство при поддержке российских коллег активно работает над тем, чтобы география контактов Южной Осетии расширилась. МИД стремится в том числе наладить международный культурный обмен и гуманитарное сотрудничество.

Ранее президент Владимир Путин поздравил лидера Южной Осетии Марата Камболова с Днем Республики. Он добавил, что праздник символизирует мужество и стойкость югоосетинского народа, добившегося права на свободную, мирную жизнь.