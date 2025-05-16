Меры против «жирных котов»: в Госдуме предложили увеличить налоги для сверхбогатых

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести дополнительные налоги для сверхбогатых людей. Свою позицию он обосновал в комментарии 360.ru.

Объем средств, поступивших в бюджет от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ — около 38 миллиардов рублей, — Миронов назвал «удручающе низким».

Он предложил ввести ставку в 25% на доходы от 250 до 500 миллионов рублей в год, а свыше этого потолка — 35%. Кроме того, по его мнению, нужно поднять налог на дивиденды до 35%, а также ввести налог на состояние.

Миронов заявил, что понимает последующую критику такой идеи со стороны «адвокатов жирных котов», но добавил, что проблему можно и нужно решать.

«И во все эпохи ее решали. Решим и мы — была бы политическая воля!» — подчеркнул лидер эсеров.

По данным агентства Bloomberg, с начала года общее состояние бизнесменов из России увеличилось на 14,9 миллиарда долларов.