Меры против «жирных котов»: в Госдуме предложили увеличить налоги для сверхбогатых
Миронов предложил ввести дополнительные налоги для сверхбогатых россиян
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести дополнительные налоги для сверхбогатых людей. Свою позицию он обосновал в комментарии 360.ru.
Объем средств, поступивших в бюджет от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ — около 38 миллиардов рублей, — Миронов назвал «удручающе низким».
Он предложил ввести ставку в 25% на доходы от 250 до 500 миллионов рублей в год, а свыше этого потолка — 35%. Кроме того, по его мнению, нужно поднять налог на дивиденды до 35%, а также ввести налог на состояние.
Миронов заявил, что понимает последующую критику такой идеи со стороны «адвокатов жирных котов», но добавил, что проблему можно и нужно решать.
«И во все эпохи ее решали. Решим и мы — была бы политическая воля!» — подчеркнул лидер эсеров.
По данным агентства Bloomberg, с начала года общее состояние бизнесменов из России увеличилось на 14,9 миллиарда долларов.