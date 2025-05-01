Российские бизнесмены с начала года стали богаче почти на 15 миллиардов долларов

Bloomberg: состояние бизнесменов России с 2025 года увеличилось на $14,9 млрд

Богатейшие российские бизнесмены увеличили свое состояние с начала года на 14,97 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Единственный акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов получил прибыль в размере 3,64 миллиарда долларов, пополнив свое состояние до 16,9 миллиарда. По данным Bloomberg Billionaires Index, сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко стал богаче на 2,52 миллиарда долларов.

Есть и предприниматели, которые понесли убытки. К ним относится председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого уменьшилось на 2,3 миллиарда долларов.

По информации Газета.ru, самым богатым среди российских миллиардеров остается один из владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Его состояние оценили в 30 миллиардов долларов.