Секретная служба США начала подготовку к саммиту Путина, Трампа и Зеленского

Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского может пройти в Будапеште. По крайней мере, в Белом доме именно этот город рассматривают в качестве площадки для саммита. Источники Politico утверждают, что подготовку к нему уже начала Секретная служба США.

По словам собеседников издания, трехстороннюю встречу рассматривают в Белом доме как следующий шаг урегулирования конфликта после исторической встречи Путина и Трампа на Аляске 15 августа.

Официально администрация Трампа информацию о начале подготовки встречи не комментировала. Сам Трамп ранее говорил о том, что перед трехсторонним саммитом должна сперва состояться встреча президента России с Зеленским.

Лидер Франции Эммануэль Макрон при этом ранее называл идеальным местом для переговоров не Будапешт, а Женеву.