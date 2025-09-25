Мэра Красноуфимска отправили в отставку после провала выборов губернатора

В Свердловской области мэра Красноуфимска Михаила Конева отправили в отставку. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.

Временно исполняющим обязанности главы городского округа стал Юрий Ладейщиков, который раньше возглавлял комитет по делам молодежи Красноуфимска.

«До настоящего времени занимал должность заместителя главы администрации городского округа по социальной политике», — добавили в ведомстве.

По информации Ura.ru, Конева отправили в отставку после провала выборов губернатора. Его территория показала самый низкий результат в голосовании за главу области Дениса Паслера — 49%.

Ранее стало известно, что мэр Биробиджана Максим Семенов неожиданно подал в отставку. Он занимал эту должность с 2022 года.