Глава администрации Керчи после встречи с Аксеновым подал в отставку

Аксенов: мэр Керчи Брусаков подал в отставку по собственному желанию

Фото: РИА «Новости»

Руководитель администрации Святослав Брусаков подал в отставку, его заменит Олег Каторгин. Об этом объявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Провел встречу с главой администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым. После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — сообщил он.

Исполняющим обязанности назначили заместителя главы администрации Керчи Олега Каторгина. Аксенов заявил, что находится с ним на прямой связи.

Глава Крыма критиковал власти Керчи и Феодосии за неисполнение муниципальных бюджетов, недоработки в вопросах благоустройства территории и сноса недостроенных зданий. В июне он грозил Брусакову и его коллеге Игорю Ткаченко дисциплинарными мерами.

Ушел в отставку министр ЖКХ Крыма Сергей Донец. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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