Глава администрации Керчи после встречи с Аксеновым подал в отставку
Аксенов: мэр Керчи Брусаков подал в отставку по собственному желанию
Руководитель администрации Святослав Брусаков подал в отставку, его заменит Олег Каторгин. Об этом объявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«Провел встречу с главой администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым. После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — сообщил он.
Исполняющим обязанности назначили заместителя главы администрации Керчи Олега Каторгина. Аксенов заявил, что находится с ним на прямой связи.
Глава Крыма критиковал власти Керчи и Феодосии за неисполнение муниципальных бюджетов, недоработки в вопросах благоустройства территории и сноса недостроенных зданий. В июне он грозил Брусакову и его коллеге Игорю Ткаченко дисциплинарными мерами.
Ушел в отставку министр ЖКХ Крыма Сергей Донец. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.