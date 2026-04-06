Мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил о своей отставке

Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев принял решение уйти в отставку. Об этом он написал в своем телеграм-канале .

Беляев отметил, что время на посту мэра стало для него серьезной школой и испытанием. Он отметил, что за это время реализовано много важных проектов.

«Вместе с тем за такой короткий период не получилось быстро решить проблемы, накопившиеся за несколько лет. И это стало отчетливо видно прошедшей зимой… К сожалению, не удалось в достаточной мере организовать работу по ликвидации последствий аномальных снегопадов», — написал Беляев.

Он напомнил о двух режимах ЧС, которые в Петропавловске-Камчатском не вводились несколько десятилетий. Беляев заявил, что останется и будет работать на благо города, но не в должности главы. Он выразил уверенность, что новая команда «донастроит механизмы хозяйственной деятельности» столицы Камчатки.

Беляев занял пост главы Петропавловска-Камчатского 27 ноября 2024 года. Врио главы города станет Андрей Воровский.