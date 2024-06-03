Мэр Липецка Уваркиной предложили должность вице-губернатора

Мэр Липецка Евгения Уваркина покинет свой пост и займет должность заместителя губернатора Липецкой области. Она будет курировать проектный офис по национальным проектам, написал глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале .

Артамонов добавил, что Уваркина возглавляла администрацию Липецка пять лет. По ее словам, это «расстрельная» должность, так как именно мэр становится объектом номер один для критики горожан в случае возникновения каких-либо проблем.

Уваркина, как отметил губернатор, умеет добиваться поставленных целей, причем за время руководством городом сделала немало, начиная от благоустройства парков и скверов и заканчивая началом реконструкции очистных сооружений. Это умение пригодится сейчас, когда перед регионом стоят масштабные задачи, сформулированные президентом РФ Владимиром Путиным в новых нацпроектах.

«Главная задача — привлечение федерального ресурса на реализацию поручений президента. А это требует умения и представить регион, и доказать, почему именно мы должны войти в пилотный проект или получить дополнительные средства», — написал он.

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