Мэр Березовского на Урале бесследно исчезла сразу после избрания

Жители Березовского в Свердловской области неделю ищут нового мэра Юлию Маслакову, которая пропала сразу после избрания и отказалась выходить на новое рабочее место. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Выборы состоялись 30 января. Маслакова на голосовании победила действовавшего градоначальника Евгения Писцова, хотя шла как технический кандидат и пыталась взять самоотвод.

На инаугурацию, которая должна была состояться 17 февраля, 35-летняя женщина не явилась.

Местные жители ходят к дому, где живет Маслакова, и кричат: «Мэр, выходи!»

По данным местных СМИ, женщина замужем за водителем Писцова. Последний пока продолжает исполнять обязанности градоначальника. Маслакова подала в суд на депутатов, отклонивших ее самоотвод. Первое слушание по делу состоится 27 февраля.