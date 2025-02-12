Мэр Березовского Юлия Маслакова подала в суд на избравших ее депутатов

Новый мэр города-спутника Екатеринбурга Березовского Юлия Маслакова подала в суд на депутатов местной городской думы, которые недавно избрали ее на должность. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме. Ответчиком по делу выступит дума Березовского муниципального округа. Дату слушания пока не назначили.

До этого пост главы города занимал уроженец Амурской области Евгений Писцов. Он хотел переизбраться, но получил только шесть голосов.

По информации березовских СМИ, Маслакова — супруга водителя Писцова. На выборах она предстала в качестве «технического кандидата», но в итоге набрала 17 голосов, хотя и сняла свою кандидатуру до начала голосования.