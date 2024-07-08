Сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана освободили из-под ареста

Все сыновья Магомеда Омарова, находившиеся под административным арестом, вышли на свободу. Об освобождении родственников экс-главы Сергокалинского района сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

Мужчины попали за решетку через трое суток после нападения боевиков на православные храмы и синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Их арестовали за мелкое хулиганство. Сроки заключения под стражу составили от двух до 13 суток.

Самому Омарову-старшему тоже предъявили обвинения в мелком хулиганстве. После выхода на свободу в отношении него возбудили уголовное дело по статье об экономических преступлениях.