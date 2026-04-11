Меликов ответил на политические слухи цитатой из фильма

Глава Дагестана Меликов: никогда не прятался, не стану делать этого и сейчас

В ответ на политические слухи, развернувшиеся в публичном поле вместо обсуждения помощи в чрезвычайной ситуации, глава Дагестана Сергей Меликов процитировал советскую классику. Сообщение он опубликовал в телеграм-канале .

По словам Меликова, в кабинетах власти, кулуарах, СМИ и социальных сетях уже несколько дней обсуждают политические новости вместо поддержки жителей. Он отметил, что такие разговоры сопровождаются попытками дискредитировать его.

«Все это делается в спину, а мне очень хочется ответить им цитатой из фильма „В бой идут одни старики“: „Выходи драться один на один. На взлете бить не буду“», — написал глава республики.

Меликов также сообщил, что со вчерашнего дня занимается вопросами помощи пострадавшим и работает в федеральных органах власти. В центре внимания — восстановление порядка в Дагестане и создание основы для дальнейшего развития республики.

Глава региона пообещал в ближайшее время встретиться с журналистами, блогерами и представителями общественности, чтобы ответить на любые вопросы.

«Никогда не прятался ни от опасности, ни от людей. Не стану делать этого и сейчас!» — подчеркнул он.

Ранее Меликов разъяснил введение федерального режима ЧС в Дагестане. По его словам, такое решение приняли ради дополнительной поддержки республики.