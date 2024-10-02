Медведева избрали председателем совета директоров «Ростелекома»

Совет директоров ПАО «Ростелеком» провел заседание в новом составе и избрал председателем зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Собравшиеся также создали четыре комитета совета директоров и определили их состав. Они назначили глав комитетов по стратегии, корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям и по аудиту.

В пресс-службе добавили, что новый состав совета директоров «Ростелекома» избрали на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года.

Ранее в компании объяснили, почему в России стал хуже работать видеохостинг YouTube. Сбои могли возникнуть из-за неполадок с оборудованием Google. По этой причине на сайте упали скорость загрузки и качество воспроизведения, сообщили в «Ростелекоме».