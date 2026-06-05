Высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу взрыва морского беспилотника в порту румынского города Констанца вызвали бурную реакцию у зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Свое мнение он высказал в мессенджере «Макс» .

«Докторша Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце „прямым следствием войны России“. Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе — результат агрессии Кремля», — высказался Медведев.

Морской дрон взорвался в гражданском порту Констанцы 5 июня недалеко от штаба Агентства по спасению жизней на море. В 10:30 он самопроизвольно детонировал. По сообщению румынского Министерства обороны, жертв нет.

Местные СМИ выяснили, что взорвавшийся дрон, предположительно, относится к тем, которые применяются на Украине. Место происшествия оцепили, фрагменты беспилотника изучают.