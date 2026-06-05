В порту румынской Констанцы взорвался морской беспилотник

В гражданском порту румынского города Констанца взорвался морской беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

Дрон обнаружили утром 5 июня недалеко от штаба Агентства по спасению жизней на море. В 10:30 он самопроизвольно детонировал. Жертв нет.

«Хотелось бы отметить, что данный объект не входит в состав вооружения румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в районе Черного моря», — отметили в ведомстве.

Как выяснило местное издание Hot News, дрон может относиться к типу беспилотников, которые применяются на Украине. Место происшествия оцепили силы Румынской службы информации, береговой охраны и Минобороны. Фрагменты дрона изучают, прокуратура суда Констанцы ведет расследование.

В конце мая в Румынии упал еще один беспилотник в городе Галац.