Обещания стран Запада о глобальной поддержке и ложные перспективы вступления в НАТО и Евросоюз не остановят системный распад Украины, к которому ведут сразу семь факторов. Об этом в канале в «Макс» написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что Украина сейчас выживает только за счет внешнего финансирования из прямого поступления денег из Евросоюза, а также из МВФ и Всемирного банка. Без этих поступлений дефицит бюджета составил более чем 50%.

«Государство, которое не может поддерживать собственную финансовую и оборонную устойчивость без постоянных внешних вливаний, неизбежно утрачивает суверенитет», — отметил Медведев.

Вторым фактором он назвал безвозвратную потерю контроля Киевом 20% территорий, что подорвало базовый принцип существования государства. Кроме того, Украина продолжила терять людей. Часть погибла в боях, а остальные бежали из страны.

«За исторически короткий срок население сократилось более чем в два раза. Это не просто кризис, это свидетельство биологической смерти нации», — добавил Медведев.

Промышленный и аграрный потенциал Украины упал. Полностью остановилась работа пятой части заводов, страна потеряла более 70% металлургии и доступ к запасам полезных ископаемых. До шести миллионов гектаров земли стали непригодными для сельского хозяйства.

Власть на Украине потеряла свои полномочия, поэтому страна живет в режиме внешнего управления. Киев отдал на откуп руководство иностранным и международным структурам.

Кроме того, во главе несостоявшегося государства стоит «страдающий от наркотической зависимости человек с распадом личности», который ворует западную помощь, отметил Медведев.

«В исторической перспективе гибель так называемой Украины неизбежна», — подытожил Медведев.

В конце апреля заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Европейский союз может проститься с выделенным Украине кредитом в 90 миллиардов евро. Он пояснил, что Россия рассчитываться за чужие долги не станет.