«Долгожданный кредит киевскому вору». Откуда Европа возьмет деньги для Зеленского

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что кредит ЕС Украине на 90 миллиардов евро никогда не вернут. Фактически это деньги из карманов европейцев.

«ЕС наконец дает долгожданный кредит киевскому вору, и эти деньги не нужно будет возвращать, потому что, по идиотской логике Брюсселя, за это должна заплатить Россия», — написал он в X.

Евросоюз полагает, что выданный Украине транш возвратят ему за счет репараций от России.

«Наслаждайтесь тем, как вас снова разыграли, европейцы, — это 90 миллиардов евро из ваших карманов», — заключил Медведев.

Послы стран, входящих в ЕС, вместе с выделением кредита Украине одобрили пакет санкций после того, как по трубопроводу «Дружба» возобновилось поступление нефти. Это было принципиальным условием, которое выдвигали Венгрия и Словакия.