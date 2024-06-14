Медведев заявил, что все больше стран хотят жить в равноправном мировом сообществе

Медведев: все больше стран хотят освободиться от наследия колониальной системы

Фото: РИА «Новости»

Все большее количество стран в мире хотят жить в сообществе, свободном от наследия колониальной системы. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье «Время метрополий истекло», опубликованной в «Российской газете».

«Все больше стран на планете выражают свое стремление жить в мировом сообществе, свободном от наследия колониальной системы и основанном на принципах инклюзивной многосторонности, суверенного равенства, мирного сосуществования», — отметил в статье Медведев.

Зампред СБ России напомнил, что в середине июня во Владивостоке состоится ряд международных мероприятий, приуроченных к председательству России в БРИКС в текущем году.

В материале Медведев также рассказал, во что, по его мнению, превратится Молдавия после «евроинтеграции». Наиболее вероятным сценарием будет ее превращение в северо-восточную окраину Румынии.

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