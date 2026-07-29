Медведев заявил, что Россию решили испытать на прочность

России устроили испытание на прочность, в том числе и с экономической точки зрения. Об этом на форуме «Территория смыслов» заявил зампред Совбеза и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«По сути, нашу страну испытывают на прочность — во всех смыслах этого слова. И с экономической точки зрения, поскольку количество санкций, введенных против Российской Федерации, запредельное», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что речь идет почти о 30 тысячах ограничительных мер. Подобного, по его словам, в истории еще не было.

«Мы чувствуем давление политическое со всех углов», — добавил зампред Совбеза.

Противники, обратил он внимание, всегда пытались расшатать государство, поскольку большой, гордой и самодостаточной страной невозможно командовать.

«Как можно сохранить нашу страну? <…> Только одним способом: победой в специальной военной операции», — подчеркнул председатель партии.

Он также напомнил, что Запад использует Украину как таран в попытках уничтожить Россию и абсолютно этого не скрывает.