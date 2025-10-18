Зеленский после встречи с Трампом начал общаться с журналистами на украинском

Зеленский после встречи с Трампом начал выступление на украинском языке

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам переговоров с главой США Дональдом Трампом начал говорить на украинском языке, но вскоре перешел на английский. Этот момент попал в трансляцию агентства Reuters .

Зеленский сначала поблагодарил американского лидера на украинском, однако затем прервался и извинился перед журналистами.

«Простите… Я забыл, что я в Соединенных Штатах», — сказал он.

После этого Зеленский продолжил выступление на английском.

Переговоры президентов США и Украины прошли в Вашингтоне и длились около двух часов. После встречи Зеленский покинул Белый дом. Это уже третий визит украинского лидера в США с начала года.

Накануне переговоров Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным — стороны договорились о личной встрече в Будапеште. Американский президент ранее заявлял, что и Путин, и Зеленский заинтересованы в прекращении конфликта, и выразил надежду, что это удастся сделать без применения дальнобойных ракет.