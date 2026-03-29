Медведев впервые перешел на видеоформат для комментариев по Украине

Медведев высмеял Зеленского за предложение арабским странам защиты от дронов

Предложение украинского лидера Владимира Зеленского к странам Персидского залива обеспечить защиту от дронов вызывает смех. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в опубликованном в мессенджере MAX черно-белом видеоролике .

Это первая подобная запись в канале политика на новой платформе.

«Смешно смотреть, как зеленое насекомое скачет по странам залива и предлагает защиту от дронов. Какой сюр! Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово, и мы умеем», — заявил Медведев.

Он добавил, что Зеленскому стоит совершить вояж к латиноамериканским наркокартелям как постоянном клиенту.

«Картелям тоже дроны нужны для перевозки спецгрузов и борьбы с конкурентами», — подытожил Медведев.

На минувшей неделе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко осадил украинского лидера Владимира Зеленского после слов о возможном мирном соглашении. Он подчеркнул, что ни один российский политик не пожмет руку главе киевского режима, даже если он признает капитуляцию.