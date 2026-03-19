Медведев: Зеленский никогда не будет для России легальной стороной переговоров

Владимир Зеленский не понимает, что никогда не станет для России ни стороной переговоров, ни даже стороной капитуляции. Об этом заявил в телеграм-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в 1945 году акт о капитуляции нацистской Германии подписывал не Адольф Гитлер, а военные во главе с генерал-фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем.

«Любой здравый российский политик, как любой русский человек, понимает, что, как только он подаст руку этой особи, он навсегда перестанет быть рукопожатным лицом», — подчеркнул Медведев.

Несмотря на это, по его словам, Зеленский мечтает переизбраться на выборах, победить «английского военноподданного» (вероятно, Медведев имеет в виду посла в Лондоне Валерия Залужного) и снова стать легитимным.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский осложняет процесс урегулирования и что общаться с ним гораздо сложнее, чем с Владимиром Путиным.