Медведев в ответной открытке Трампу призвал «не играть в игры с Россией»

Президент США Дональд Трамп и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обменялись открытками в соцсети Х. Российский политик ответил американскому лидеру, призывая не играть с Россией в игры.

На официальной странице Госдепартамента США в соцсети X ранее появилась открытка с подписью: «Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит, чтобы наша безопасность оказалась под угрозой». В воскресенье Белый дом также выложил фото Трампа с текстом «FAFO» — F** Around, Find Out, текст можно перевести на русский язык как «будешь выпендриваться — получишь». Предположительно, послания адресованы противникам операции США в Венесуэле.

Также на русскоязычной странице Госдепа появился пост с лозунгом: «Не играйте в игры с президентом Трампом».

Медведев опубликовал ответный пост с надписью на картинке: «Не играйте в игры с Россией». Открытка оформлена в стиле американского послания про западное полушарие. Зампред подписал пост фразой «С Рождеством Христовым, Русский мир!».