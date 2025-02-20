Медведев сделал неожиданное заявление о Трампе и Зеленском

Владимир Зеленский — «диктатор без выборов». Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Федерации России Дмитрий Медведев в своем официальном аккаунте на Х .

Пост Дмитрия Медведева написан на английском языке. Представитель российских властей отметил, что Зеленскому следовало бы действовать быстрее, «иначе у него не останется страны».

По словам политика, еще три месяца назад он бы «рассмеялся в голос», если бы ему сказали, что «диктатором без выборов» Владимира Зеленского назовет Дональд Трамп.

«Трамп прав на 200%. [Зеленский] — обанкротившийся клоун», — констатировал Дмитрий Медведев.

Американский лидер Дональд Трамп жестко раскритиковал Зеленского 19 февраля. Президент США назвал главу Украины диктатором — и обвинил, что тот получил от украинского конфликта финансовую выгоду. Позднее политолог Марков рассказал 360.ru, почему Трамп «терпеть не может» Владимира Зеленского.