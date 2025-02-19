Зеленский — маньяк войны. Политолог Марков рассказал, почему Трамп терпеть не может главу Украины
Политолог Марков объяснил, почему Трамп терпеть не может Зеленского
Президент США Дональд Трамп относится к Зеленскому негативно. Почему американский лидер терпеть не может главу Украины, рассказал 360.ru Сергей Марков, политолог, кандидат политических наук, основатель и генеральный директор «Института политических исследований».
«Трамп терпеть не может Зеленского. Тот очень многое сделал, чтобы Дональд Трамп не стал президентом. Скрывал коррупцию Хантера Байдена. Не позволил получить информации о коррупции Джо Байдена через своего сына на Украине. Это самое главное», — отметил эксперт.
Кроме того, добавил политолог, Зеленский поддерживает дружеские отношения со всеми врагами Трампа и в Америке, и в Европе. К тому же, по словам собеседника 360.ru, Владимир Зеленский хочет напрямую вовлечь США и НАТО в войну с Россией, что чревато угрозой ядерной эскалации. Трамп такого развития событий допускать не намерен.
И самое главное, может быть, Трамп же хочет выйти на мир на Украине, а Зеленский является главным противником мира и не позволяет Трампу это сделать.
Сергей Марков
В своем Telegram-канале политолог также назвал Владимира Зеленского «Маньяком войны». По словам Сергея Маркова, Зеленский пытается сорвать мирные переговоры Трампа о мире на Украине.
Во вторник, 19 февраля, президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором. Также глава Белого дома обвинил украинского лидера в получении финансовой выгоды от конфликта.