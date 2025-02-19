Президент США Дональд Трамп относится к Зеленскому негативно. Почему американский лидер терпеть не может главу Украины, рассказал 360.ru Сергей Марков, политолог, кандидат политических наук, основатель и генеральный директор «Института политических исследований».

«Трамп терпеть не может Зеленского. Тот очень многое сделал, чтобы Дональд Трамп не стал президентом. Скрывал коррупцию Хантера Байдена. Не позволил получить информации о коррупции Джо Байдена через своего сына на Украине. Это самое главное», — отметил эксперт.

Кроме того, добавил политолог, Зеленский поддерживает дружеские отношения со всеми врагами Трампа и в Америке, и в Европе. К тому же, по словам собеседника 360.ru, Владимир Зеленский хочет напрямую вовлечь США и НАТО в войну с Россией, что чревато угрозой ядерной эскалации. Трамп такого развития событий допускать не намерен.