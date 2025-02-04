Медведев рассказал, во что Европе обойдется «собрать по кускам Украину»

Медведев: Европа заплатит огромную цену, чтобы собрать Украину по кускам

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европа заплатит огромную цену, чтобы восстановить Украину. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х .

По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ясно дал всем понять, что Украина за поддержку США будет платить поставкой добываемых на украинской территории редкоземельных металлов.

«А что Европа? Она заплатит баснословную цену за то, чтобы собрать по кускам несостоявшееся государство Украина», — написал зампред.

Медведев считает, что эту ситуацию создали лидеры Евросоюза и европейских стран, в частности — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.