Медведев рассказал об экспериментальном сборе биометрии у мигрантов

Медведев: новый подход к сбору биометрии у мигрантов опробуют в ряде регионов РФ

Новые подходы к сбору биометрических данных у мигрантов опробуют в ряде регионов России, в частности, в Москве и Оренбургской области. Об этом на совещании по миграционной политике заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, запись его выступления опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

«Тема тоже новая. Она будет апробирована в ходе эксперимента на московском транспортном узле, на одном из пунктов пропуска в Оренбургской области, в некоторых других местах, вероятно», — рассказал Медведев.

По словам Медведева, полученный опыт распространят на другие регионы.

Политик заявил на совещании, что в России нужно создавать условия, чтобы в страну приезжали соотечественники, разделяющие традиционные ценности.