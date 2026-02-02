Медведев работал дворником, когда не хватало денег

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поделился воспоминаниями о своей студенческой жизни и первых годах после окончания университета. В интервью ТАСС , Reuters и проекту Wargonzo он ответил на вопрос, как «держался», когда не было денег.

«Конечно, таких моментов было много, особенно в период, когда я учился», — рассказал Медведев.

Зампред СБ РФ рассказал, что в студенческие годы он, помимо учебы на вечернем отделении и работы лаборантом на кафедре, убирал территорию у кинотеатра рядом с юрфаком Ленинградского университета.

«Я работал дворником», — отметил он.

Это давало дополнительно от 80 до 120 рублей. А это были приличные деньги, чтобы жить самому, помогать родителям и немного откладывать на отдых.

