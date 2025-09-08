Медведев призвал ужесточить в России контроль за биоугрозами

Недружественные страны могут специально заносить на территорию России опасные виды растений и животных. Об этом заявил на заседании заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

Участники межведомственной комиссии по противодействию биологическим угрозам обсуждали вопросы, связанные с климатическими изменениями и глобальным потеплением на Земле. По словам Медведева, в нынешних реалиях необходимо учитывать риски намеренного занесения в Россию растений и животных из недружественных стран.

«Особое значение имеет повышение качества действующей сегодня системы мониторинга биологических угроз», — сказал политик.

Он отметил, что преднамеренное занесение в Россию чужеродных видов рассматривается как способ биологический борьбы против государства. Для повышения качества действующей системы мониторинга биологических угроз нужно использовать усилия всех профильных ведомств, органов власти, научного и экспертного сообществ.

По мнению Медведева, ряд недружественных государств рассматривают занесение переносчиков тяжелых болезней, насекомых-вредителей или сорных растений как способ биологической борьбы против России.

Ранее зампред Совбеза заявил, что в России необходимо создать надежную защиту от биологического терроризма.