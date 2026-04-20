Медведев призвал пресечь любую активность антироссийских сил
Россия должна пресечь любую активность антироссийских сил, откуда бы она ни исходила. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Его слова привело РИА «Новости».
«Где бы мы ни работали — на новых территориях нашей страны, в центре России, на юге, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, на севере — мы с вами единая страна. Страна, которая сегодня на войне. Страна, которая сражается с теми, кто не хочет, чтобы она была», — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что Россия обязана победить и пресечь любую активность антироссийских сил. По его словам, для этого у страны есть все условия, в том числе порядочные и ответственные люди, которые работают в муниципалитетах.
Ранее Медведев стал главным редактором учебников по обществознанию для 9-11-х классов.