Медведев стал главным редактором школьных учебников по обществознанию

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев стал главным редактором учебников по обществознанию для 9-11-х классов. Об этом заявила на пресс-конференции замминистра просвещения Ольга Колударова, ее слова привело РИА «Новости».

«Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — отметила она.

Замминистра добавила, что Медведев не взял гонорара за эту работу. Учебник подготовил коллектив из профессиональных экономистов, юристов, социологов и историков.

Это не первый опыт подобной работы для бывшего главы государства. Еще в 1991 году Медведев стал соавтором учебника по гражданскому праву, изданного его альма-матер — Ленинградским (ныне Санкт-Петербургским) государственным университетом.

