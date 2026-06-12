Медведев призвал изменить имидж строительных ПТУ

Медведев: строительные ПТУ не должны быть отстойными, как в советские годы

Строительные училища в советские годы считались самыми «отстойными», однако сейчас колледжи должны стать перспективными и современными. Об этом на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, его процитировал ТАСС .

«Я напомню, здесь много и молодых относительно людей, точно уж моложе, чем я. Раньше строительные ПТУ были самые отстойные. Так было в советские времена», — отметил Медведев.

Председатель партии отметил, что еще в 2006 году заметил разницу между колледжами, связанными с крупными компаниями, и обычными строительными ПТУ. Ситуацию в последних он назвал «унылой и грустной».

Медведев заявил, что имидж строительных средних профессиональных учебных заведений надо менять. По его словам, нужно сделать так, чтобы строительные колледжи давали выпускникам перспективы. Строительная отрасль за последние годы сильно изменилась и стала довольно престижной.

В конце марта в Подмосковье опубликовали рейтинг колледжей по перспективам трудоустройства. Колледжи оценивали по двум показателям: трудоустройство и медианную заработную плату на второй год после выпуска.