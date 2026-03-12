Медведев предупредил о риске зомби-апокалипсиса из-за исследований США

Зомби-апокалипсис через некоторое время может перестать быть фантастикой из-за исследований США, позволяющих управлять распространением эпидемий. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад» для журнала «Эксперт» Медведев написал, что США сформировали глобальную военно-биологическую сеть из около 400 лабораторий на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и на постсоветском пространстве.

Он сравнил возможное будущее с серией постапокалиптических игр, действие которых разворачивается после глобальной эпидемии.

«Результаты исследований позволяют США управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням. Так что через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале „The Last of Us“, может стать не такой уж фантастикой», — написал он.

По словам Медведева, применение новых патогенов позволит создавать очаги опасных заболеваний, которые могут приобретать мировые масштабы. Он также указал на риски создания биооружия и его попадания в руки террористов.

