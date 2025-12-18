В Госдуме предложили ужесточить правила трудоустройства мигрантов

В России могут ужесточить правила трудоустройства мигрантов на предприятия, которыми владеют иностранные граждане. Об этом 360.ru сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов, который вместе с депутатом Федотом Тумусовым выступил автором инициативы.

Парламентарии внесли на рассмотрение ГД законопроект для решения проблемы массового привлечения на работу нелегальных мигрантов в компании, которыми на российской территории владеют иностранные граждане, имеющие статус ИП.

«Статус индивидуального предпринимателя, тесная связь со своей страной и кланами открывают им большие возможности для привлечения нелегальной рабочей силы. Законопроект ставит заслон этой лазейке», — отметил Миронов.

В документе говорится, что иностранный гражданин может стать работодателем при соблюдении двух условий: его статусу ИП должно быть не меньше трех лет и в течение этого времени он не нарушал налоговое, трудовое и прочее законодательство.

