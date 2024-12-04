Не справившиеся с политическим кризисом президенты Южной Кореи, Грузии и Франции обязаны сложить свои полномочия и отдаться на милость судьбы. Выбор есть только у украинского лидера — позорная политическая эмиграция или публичная казнь. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Лидеров всех четырех стран он назвал «прозаседавшимися».

Раскрывая свою мысль, Медведев пояснил, что объявивший военное положение президент Южной Кореи Юн Сок Ель стал изменником, выступив против парламента. Французский лидер Эммануэль Макрон не справился с правительственным кризисом, показав себя слабаком.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проявила наглость, когда отказалась оставить свой пост после истечения полномочий.

«„Просроченный“ нелегитимный президент [Владимир Зеленский] Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида», — написал Медведев и добавил, что в будущем украинского лидера ждут или «позорная политическая эмиграция, или публичная казнь».

Политик добавил, что каждого из четырех президентов поддерживают США.

Ранее Медведев заявил, что охваченная протестами Грузия пошла по «пути в темную бездну», выбрав украинский сценарий. Он предупредил, что протестные выступления в республике закончатся очень плохо: если сейчас не остановить все акции, то это приведет к новым гражданским конфликтам.