Медведев посоветовал элитам США засунуть языки в «рахитичные задницы»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после событий вокруг Венесуэлы американские элиты должны признать правомерность действий России в ходе специальной военной операции. Соответствующее заявление он опубликовал в своем телеграм-канале .

«Американские элиты — как республиканские, так и демократические — должны навсегда засунуть свои длинные языки в свои рахитичные задницы», — написал он.

Медведев назвал похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро американской стороной грубым нарушением международных норм и допустил, что США либо будут вынуждены со временем освободить венесуэльского лидера, либо он станет символической фигурой для Латинской Америки.

По словам зампреда Совбеза, действия Вашингтона продиктованы в том числе интересами в сфере нефтяных ресурсов, при этом он усомнился в возможности начала наземной военной операции без согласия Конгресса США. Медведев также отметил, что подобные шаги, по его мнению, ограничивают возможности американской администрации для дальнейшей эскалации.

В той же публикации он затронул тему санкционной политики США, указав, что давление на Россию будет продолжаться вне зависимости от заявлений американского руководства. Кроме того, он прокомментировал инцидент с танкером под временным российским флагом, назвав действия США незаконным захватом гражданского судна и связав произошедшее с общим обострением международной обстановки.

Также Медведев сравнил ночной ракетный удар по западу Украины со спасительным уколом галоперидола