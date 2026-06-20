Медведев: Россия не будет создавать концлагеря для европейцев

Россия не намерена создавать концентрационные лагеря для граждан европейских стран. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев .

«Какие-то безумные голландцы <…> рассуждают о концентрационных лагерях для российских военнопленных. <…> Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет», — написал Медведев.

Он пояснил, что отказ от создания лагерей продиктован не соображениями нравственности, а их ненужностью в случае масштабного ядерного конфликта.

«Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», — добавил зампред Совбеза.

Ранее посольство России в Гааге сообщило, что Нидерланды прорабатывают размещение лагеря для российских военнопленных на случай конфликта, включая строительство бараков и охранной инфраструктуры вдали от линии боевого соприкосновения.