Медведев пообещал доставить российские танки на берлинскую площадь

Медведев в ответ Bild: сделаем все, чтобы российские танки оказались в Берлине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на статью издания Bild об использовании немецкой техники на территории России. Он пообещал сделать все возможное, чтобы российские танки оказались на площади в центре Берлина. Свое мнение Медведев опубликовал в соцсети Х .

Политик отметил, что в Bild «гордо объявили о возвращении немецких танков на русскую землю», на что у России найдется ответ.

«В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики (площадь в Берлине перед Рейхстагом — прим. ред.)», — заявил Медведев.

В Пентагоне ранее заявили, что действия ВСУ в Курской области не являются эскалацией. США планируют и дальше помогать Украине, несмотря на ранние заявления о недопустимости использования американского оружия по территории России.