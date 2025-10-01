Медведев пообещал, что в России не будет шатдаунов, как в США

Медведев: Россия не может позволить себе «шатдауны», как в США

В России не допустят так называемых «шатдаунов» — приостановок работы правительства, как в США. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передал ТАСС .

«Это же катастрофа для обычной даже страны, не воюющей. А что говорить о ситуации, когда нужно поддерживать обороноспособность и безопасность государства?» — отметил Медведев.

Накануне американский президент Дональд Трамп поиздевался над высокопоставленными лидерами Демократической партии с помощью кепок с надписью «Трамп 2028».

Ранее федеральное правительство США прекратило работу, так как конгресс не смог принять бюджет до установленного срока.