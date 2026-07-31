Медведев перечислил страны — инициаторы санкционной политики против России

Авторами деструктивной и незаконной санкционной политики против России стали Евросоюз, США, Япония, Канада и Австралия. С таким заявлением на совещании по вопросам противодействия ограничениям выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев .

Он подчеркнул, что санкционная политика коллективного Запада началась еще в 2014 году и за это время приобрела комплексный характер.

«Инициатором этой деструктивной политики прежде всего является Европейский союз, Соединенные Штаты продолжают эту же линию, Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают интересы российского бизнеса за границей», — заявил Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности отметил, что все это — элемент масштабной кампании, целью которой является так называемое стратегическое поражение России.

«Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно принимать меры», — отметил зампред Совбеза.

Политик добавил, что противодействие санкциям необходимо систематизировать, чтобы не только защищать интересы России, но и расширить ее влияние в различных регионах мира.

«Особо подчеркну, что речь должна идти именно об активной обороне, а не просто о том, что мы сидим в окопе и отстреливаемся», — добавил он.

В ходе выступления заместитель председателя Совета безопасности заявил, что противодействие западным санкциям направлено не только на защиту бизнеса, но и на суверенитет и безопасность государства.