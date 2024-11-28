Медведев перечислил главных друзей России

Медведев: союзники России — это те, кто не назвал ее своим противником

Союзниками России являются все, кто не назвал Россию своим противником, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, в число друзей РФ входит огромное число стран Глобального Юга, Азии, Востока.

При этом врагов у России не так много, как кажется. Это все страны Запада, сказал зампред.

«Друзей у нас больше», — добавил Медведев.

Ранее президент Владимир Путин назвал Казахстан надежным союзником России. Он отметил, что у двух стран есть желание решать непростые вопросы в двусторонних отношениях. Переговоры лидеров государств состоялись накануне, 27 ноября, в Астане.