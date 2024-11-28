Союзниками России являются все, кто не назвал Россию своим противником, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, в число друзей РФ входит огромное число стран Глобального Юга, Азии, Востока.
При этом врагов у России не так много, как кажется. Это все страны Запада, сказал зампред.
«Друзей у нас больше», — добавил Медведев.
Ранее президент Владимир Путин назвал Казахстан надежным союзником России. Он отметил, что у двух стран есть желание решать непростые вопросы в двусторонних отношениях. Переговоры лидеров государств состоялись накануне, 27 ноября, в Астане.
Беременной жительнице Ульяновска случайно ввели кислоту в роддоме
Депутат Рады раскрыл самое большое преступление Владимира Зеленского
Медведев перечислил главных друзей России
В США объяснили, почему последние решения Байдена обернутся для Украины катастрофой
Трое петербуржцев обварились кипятком из-за прорыва трубы возле дома
Силы ПВО России отразили атаку украинских дронов в Брянской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте