Медведев оценил решение МУС по ордерам на «арест» Шойгу и Герасимова

Решение выдать ордера Международного уголовного суда (МУС) на «арест» секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова идет в разрез с нормами международного права. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время пленарного заседания ПМЮФ, сообщили журналисты РИА «Новости» .

По его словам, не стоит заниматься созданием новых норм, а следует верно использовать имеющиеся.

«Проблема только на мой взгляд в том, что когда весь мир упирается в то, что нормы не действуют, есть два варианта развития событий: или попытаться гальванизировать существующие нормы, или все-таки попытаться создать что-то другое, что будут уважать», — отметил Медведев.

На днях представители МУС выдали ордера на «арест» Шойгу и Герасимова. Их подозревают в «международных преступлениях», совершенных с осени 2022 года до 9 марта 2023-го. Бывшего министра и главу Генштаба пытаются привлечь к ответственности за удары ВС РФ по инфраструктуре на Украине.