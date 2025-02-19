Медведев осмотрел производство Казанского порохового завода

Медведев осмотрел производство на предприятии и провел там выездное совещание. Он отметил, что новые мощности Казанского порохового завода позволили увеличить выпуск боеприпасов для различных вооружений.

«Серьезные изменения видны прямо на стройке. Были тогда, а сейчас это уже корпуса, отдельные цеха. На предприятии проводится масштабное техническое перевооружение, модернизация производства», — подчеркнул политик.

Ранее Медведев рассказал о количестве подписавших контракт с Минобороны. По его словам, в 2024 году договоры заключили около 450 человек. В среднем ежедневно на службу по контракту поступали более тысячи россиян. Задача, поставленная президентом Владимиром Путиным, оказалась выполнена.