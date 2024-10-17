Медведев объяснил, как нужно относиться в новым регионам

Республики Донбасса, а также Запорожскую и Херсонскую области можно называть хоть новыми, хоть историческими регионами, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Главное, по его словам, что все они российские, сообщил ТАСС .

Медведев встретился с главами региональных исполкомов «Единой России». Он напомнил, что они отвечают и за отправку гумпомощи в новые регионы.

«Или, как многие стараются их называть — исторические территории. Ну, всякий термин хромает: Москва вообще-то тоже историческая территория. Поэтому называйте как угодно, главное, что это наши территории», — подчеркнул зампред Совбеза.

На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов призвал не называть новые регионы страны «новыми». Он напомнил, что он были в составе Российской империи, потом в составе СССР, сообщило РИА «Новости». Идею Аксенова поддержала представитель МИД Мария Захарова.