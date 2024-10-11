Захарова одним словом оценила идею о переименовании новых регионов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова положительно оценила предложение главы Крыма Сергея Аксенова называть четыре новых российских региона историческими. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Аксенов предложил заменить термин „новые регионы“ на „исторические“. Именно!» — написала дипломат.

Глава Крыма на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России» заявил, что ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области в прошлом были частью еще Российской империи, поэтому пора заменить термин «новые» на «исторические» регионы.

Ранее Захарова высказалась о возвращении посла в США Анатолия Антонова в Россию, отметив, что комментарии по этому вопросу — прерогатива администрации президента.