Захарова одним словом оценила идею о переименовании новых регионов
Захарова поддержала идею Аксенова называть новые регионы историческими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова положительно оценила предложение главы Крыма Сергея Аксенова называть четыре новых российских региона историческими. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.
«Аксенов предложил заменить термин „новые регионы“ на „исторические“. Именно!» — написала дипломат.
Глава Крыма на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России» заявил, что ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области в прошлом были частью еще Российской империи, поэтому пора заменить термин «новые» на «исторические» регионы.
Ранее Захарова высказалась о возвращении посла в США Анатолия Антонова в Россию, отметив, что комментарии по этому вопросу — прерогатива администрации президента.