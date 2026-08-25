Дальнейшее продвижение НАТО представляет для России экзистенциальную угрозу, необходимы твердые гарантии полного прекращения враждебных действий. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью газете «Южная Осетия».

«Я уже упомянул про Североатлантический альянс. Этот враждебный для нас военно-политический блок не просто продолжает существовать, а лишь постоянно расширяется», — сказал он.

Медведев напомнил, как в НАТО регулярно озвучивают планы по присоединению в блок Грузии и Украины.

По его словам, такое развитие событий «создает для России экзистенциальную угрозу» и стране нужны гарантии, что на нее не станут нападать другие государства.

Ранее газета The Guardian сообщила, что план НАТО в вопросе оборонного планирования Украины с треском провалился. Запасы ракет для Patriot закончились и ВСУ остались без защиты.