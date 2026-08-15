НАТО с треском провалился в вопросе оборонного планирования Украины. Просчетом стало отсутствие инвестиций для расширения производства ЗРК Patriot, написала газета The Guardian .

Запасы ракет для Patriot закончились, и Киев остался без защиты, перехватываемость значительно упала. По информации газеты, ситуацию предсказывали давно, но быстрых решений у этой проблемы нет.

Украина не получит достаточное количество ракет для Patriot и не сможет защитить критически важную инфраструктуру. Киеву предрекли серьезные перебои в электроснабжении, а также проблемы в системах жизнеобеспечения.

«Главный урок заключается в том, что члены НАТО потерпели сокрушительный провал в оборонном планировании. Цифры в этом уравнении были известны еще до 2022 года, но инвестиции в расширение производства Patriot так и не были сделаны», — отметили в материале.

Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял украинского лидера Владимира Зеленского за его просьбы передать Украине ракеты для Patriot. Он назвал это «логикой наркомана».