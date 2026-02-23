Медведев назвал судьбу Муссолини и Гитлера показательным примером для властей Украины

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является показательным примером для нынешних властей Украины. Его слова привело РИА «Новости» .

«Судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является абсолютно показательным примером, как и тех, кто был впоследствии предан суду, осужден, а во многих случаях — казнен Советским Союзом», — отметил Медведев.

По его словам, для части украинского руководства продолжение войны — это продолжение их жизни. Если боевые действия завершатся, они в лучшем случае сбегут в Польшу, Британию или другую страну Европы.

«А в худшем случае свои же и повесят прямо на Майдане где-нибудь», — добавил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что Россия стала передовой страной в сфере БПЛА за время СВО. По его словам, создание отрасли начиналось на коленке усилиями энтузиастов.