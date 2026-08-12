Медведев назвал патриотическую работу лучшим лекарством для «придурков»

Патриотическую работу с молодежью необходимо основывать на примерах подвигов героев специальной военной операции. Об этом в ходе заседания экспертного совета партии «Единая Россия» заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев .

Он подчеркнул, что проведение подобной работы необходимо, потому что сейчас появилось большое количество «придурков», которые под чужим влиянием выступают «против всего».

«В том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, где-то там среди сверстников сказать, что, вот, он против всего», — заявил Медведев.

Зампред Совета безопасности России добавил, что поэтому патриотическая работа на примерах героев специальной военной операции сегодня сильно необходима и важна.

В ходе выступления на заседании Медведев подчеркнул, что выступающие против всего подростки пока еще не осознают свои поступки, и подчеркнул, что настоящих негодяев среди них не так много.